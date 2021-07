Filoso consejo de Beto Casella a Cinthia Fernández para su candidatura política: "Sacarte una foto con Yanina Latorre, no sé si hoy no te saca votos"

Con el humor y la ironía que lo caracteriza, Beto Casella utilizó unos minutos del móvil que le dio a LAM para oficiar de coach político de Cinthia Fernández, quien prepara su candidatura para ser diputada.

"Si pasa un perro, lo acariciás. Si pasa un chico chiquitito, lo levantás. Mostrate con las nenas, que siempre lo familiar garpa, y no salgas vestida como un sábado a la noche", comenzó diciendo el conductor de Bendita, en tono de broma. Y Ángel de Brito acotó: "En menos de tres minutos, Beto te armó la campaña… Porque a Cinthia la van a estar esperando. El primer cruce político que tuvo Cinthia fue con Amalia Granata, que no se quiso sacar una foto con ella. Dijo que la perjudicaba políticamente".

Receptivo del análisis del anfitrión de LAM, Beto continuó con el debate, opinando con mayor seriedad y disparando sin dudar contra Yanina Latorre, con quien está enemistado mediáticamente y con problemas legales por los informes de Bendita que molestaron a la "angelita".

"Si pasa un perro, lo acariciás. Si pasa un chico chiquitito, lo levantás. Mostrate con las nenas, que siempre lo familiar garpa, y no salgas vestida como un sábado a la noche", comenzó diciendo Beto, en tono de broma. G-plus

"Y bueno, Cinthia por ahí mañana no se va a querer sacar una foto con alguien que no le convenga, y que no la quiero nombrar", dijo Casella, con cautela. Y Fernández le contestó: “Yo soy gauchita y por ahí garpa, porque si es polémico, lo levantan más”.

Sin embargo, Ángel no coincidió y la chicaneó con ironía: "No, andá pensando con quién te sacás una foto, porque tenés que cuidar tu imagen, que ya bastante descuidada está".

"El día de mañana, en plena campaña, ¿una foto con Yanina Latorre? Yo no sé si hoy no te saca votos... ¿Cuántos votos puede haber en Miami? Pensalo, Cinthia, porque vos tenés una base popular", agregó, más serio y picante. G-plus

Dejando de lado las reservas, Beto Casella retomó la palabra para darle un filoso consejo a Cinthia Fernández, con el que arremetió duro contra Yanina Latorre: "El día de mañana, en plena campaña, ¿una foto con Yanina Latorre? Yo no sé si hoy no te saca votos. Vos podés ser muy amiga, pero le podés decir 'perdoname, pero públicamente me perjudicás, Yani'. ¿Cuántos votos puede haber en Miami? Pensalo porque vos tenés una base popular. A nosotros nos ve el público popular, Lanús, Lomas de Zamora… Vos vas a llegar ahí, Cinthia, donde las chicas tienen problemas para cobrar el pesito mensual (para el hijo) del tipo que se rajó".