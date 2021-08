Filoso comentario de Yanina Latorre contra Ángela Leiva: "Estabas matada antes del Cantando y el Bailando"

Luego del fuerte cruce que Ángela Leiva mantuvo con Jimena Barón en La Academia de ShowMatch tras dar los motivos por los que optó no realizar el baile del caño y ser reemplazada por Valeria Archimó, Yanina Latorre cuestionó su actitud y apuntó sin filtro contra la cantante.

“Estabas matada antes del Cantando y el Bailando, Ángela Leiva. Te hiciste famosa, tenés una voz como nadie –porque la verdad les pasa el trapo a todas- pero vendés shows sin parar, estás grabando en Polka que no lo soñaste nunca y ojalá me llamaran a mí que nunca me llamaron”, comenzó diciendo la panelista de Los Ángeles de la Mañana, contundente.

“Estás ahí, te va bien, te ponderan, ¿y encima te hacés la canchera por el trabajo? Reina, dejale el lugar a alguien que tenga ganas. Ayer habló con mucha soberbia”, agregó, dejando en claro su enojo con la artista.

Tras escuchar atentamente, Cinthia Fernández tomó la palabra y coincidió con su compañera: "Está soberbia, está agrandada. Inventó cosas que Jimena Barón no le decía. Ella estaba hablando en general de la gente que es irresponsable. Antes no tenías la cantidad de trabajo que tenés ahora. No eras popular, directamente, sino era gracias al Cantando 2020", lanzó.