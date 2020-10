Filoso comentario de Valeria Lynch en medio de su conflictiva separación de Cau Bornes: "Hay que tener dignidad"

Luego de que se conociera que Valeria Lynch y Cau Bornes le habían puesto punto final a sus 13 años de amor, comenzaron los conflictos sobre la separación del que los medios se hicieron eco. Y si bien trató de no referirse al tema ante la prensa, en PH, podemos hablar, la cantante rompió el silencio.

Indagada por Andy Kusnetzoff sobre si el problema principal del divorcio tenía que ver con el dinero, la invitada no dudó: “Obvio”. Y agregó, sin filtro: “Cuando hay un conflicto de esta naturaleza hay que tener dignidad. Cuando una de las personas no tiene dignidad, todo se embarra. Es fácil la ecuación, adivinen. Yo creo que hay que pensar un poco, mirar para atrás, recordar los orígenes, ver quién es y hay que ver qué dio cada uno en la relación ”.

“¿Si es verdad que uno conoce a alguien cuando se separa? En este caso, sí. Igual yo venía sospechando desde hace bastante de cosas turbias o feas, pero eran sospechas nada más. Cuando te separás terminás conociendo a la persona realmente”.

“El problema también muchas veces cuando te separás es ‘voy a tratar de sacar la mayor tajada posible’. No sé, no tengo idea de las finanzas de Cau”, intervino el conductor. A lo que la cantante, cerró, irónica y entre risas: “¿Qué finanzas? No, no entendí. Ya veremos qué finanzas tiene. Llegado el caso voy a pedir qué aportó”.

