Filoso comentario de Pampito sobre Leo García tras abandonar El Hotel de los Famosos: "Se escapó, no está bien"

Leo García no resistió el aislamiento, ni la convivencia, y en total silencio abandonó El Hotel de los Famosos, reality que conducen Pampita y Chino Leunis en eltrece. Sorprendido por el comportamiento del cantante, Pampito lo analizó sin filtro.

"Para mí no está bien Leo García. No mostró estar coherente", disparó el panelista de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

Luego de que Carmen Barbieri advirtiera a su compañero que Leo es muy amigo de Fede Bal, Pampito acotó con humor: "A mí él me cae diez puntos y me parece un talentoso, pero no lo veo bien".

Volviendo a la escena de García, huyendo del reality, Pampito detalló: "El momento en el que se escapa no está grabado. Se escapó sigiloso. Se escapó como un delincuente. Empezó a caminar como en las películas, por el campo".

"Cuando no estás bien caminás y no te das ni cuenta", agregó la conductora, coincidiendo con el panelista en que no lo vio bien al músico.

Argumentando con énfasis su posición, Pampito señaló: "En el momento previo, Leo García estaba sentado en la cucheta y empezó a hablar solo. Se decía '¡aguantá, Leo, ¡aguanta! ¡Te tenés que quedar!'. Se lo decía él solo".

LEO GARCÍA, FURIOSO CON MARTÍN SALWE EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Desde su ingreso a El Hotel de los Famosos, Leo García mantuvo una tensa y hostil relación con Martín Salwe, a quien no dudó de calificar como "homofóbico" por los comentarios y preguntas que le hacía sobre su sexualidad.

En uno de los episodios, en los que Leo cambió de cuarto, García expresó su enojo con Salwe con contundencia: "No vayas a creer que sentía que tenía demasiados lujos (en el otro cuarto), y aparte tenía que aguantar a Martín Salwe, que es insoportable".

"Tengo 51 años, soy un tipo grande, y entonces tenía que soportar que todo el tiempo esté jodiendo con eso hasta que no aguanté más… Me preguntó si era activo o pasivo, y eso es feo", agregó.