Filoso comentario de Ángel de Brito sobre la reconciliación de Laurita Fernández con Nicolás Cabré: "Ella es reincidente con los ex"

Ángel de Brito hizo un comentario filoso acerca de la reconciliación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré tras viralizarse una foto que la tiene como protagonista a ella y a él se lo ve reflejado en una ventana. En Los Ángeles de la Mañana, el conductor habló picante de la vida amorosa de la bailarina con el actor.

“En ese mismo departamento en el que estaban comiendo pizza ese día, otro día pidieron helado; Laura llamó a la heladería y bajó Cabré a buscarlo. Si no querés que se sepa, baja ella. Después él le hizo el asado en la casa, nunca dejaron de verse, esa es la realidad”, expresó el periodista en la emisión de eltrece.

Finalmente, De Brito hizo un análisis del tema y afirmó picante sobre la conductora de El Club de las Divorciadas: “No quieren oficializar porque no están de novios formalmente pero se siguen frecuentando y la pandemia se prestó para que muchos vuelvan también. Además es reincidente ya con los ex, pero bueno ese es otro tema”.