Filoso comentario de Ángel de Brito sobre China Suárez tras sus declaraciones sobre el final de su amistad con Paula Chaves.

China Suárez habló sin filtro, pero tácitamente, sobre el final de su amistad con Paula Chaves. Muy picante, Ángel de Brito reaccionó en Twitter al escuchar sus declaraciones.

Es importante recordar que el vínculo llegó a su fin cuando salió a la luz el affaire entre China y Mauro Icardi, que en ese entonces el futbolista estaba en pareja con Wanda Nara, y Paula es íntima amiga de Zaira.

Paula se habría alejado de China por esta situación. ¿El motivo? Es íntima amiga de la hermana de Wanda, Zaira Nara, con quien hoy por hoy conserva una fuerte amistad.

"La humilde", tuiteó Ángel de Brito tras escuchar las declaraciones de la China sobre el final de algunas de sus amistades. G-plus

En este contexto, la actriz contestó en La Peña de Morfi si es verdad que perdió amigos por su forma de ser. Y su respuesta llamó la atención de Ángel.

QUÉ DIJO ÁNGEL DE BRITO SOBRE LA REFLEXIÓN DE CHINA SUÁREZ SOBRE LA AMISTAD

"No sé si he perdido, yo creo que he ganado en calidad, que es lo que nos pasa a todos cuando crecemos, que solo se queda cerca la gente que se tiene que quedar", contó China, sin vueltas.

Acto seguido, Ángel hizo eco de su declaración vía Twitter y le dedicó un irónico mensaje.

"La humilde...", expresó, picante.