El filoso análisis de Mariano Caprarola sobre los mejores y peores looks de la alfombra roja de los Premios Oscar

Llegaron los Premios Oscar 2021 y mientras La Academia celebra lo mejor del cine mundial, su alfombra roja se transforma en la vidriera fashion por excelencia.

Mariano Caprarola, el experto en moda de La Jaula de la Moda (lunes a viernes a las 18 por Ciudad Magazine), analiza en exclusiva para Ciudad los looks de las estrellas en la red carpet.

A continuación, uno por uno los famosos que la pegaron con sus elecciones… y los que fueron una decepción para Caprarola.

Glenn Close en Armani Privé

“Una Glenn sin la distinción que la destaca todos los años. Ni siquiera está de acuerdo a la academia porque tiene unas leggins y un vestido. Lo único que puedo destacar son los guantes pero no me impacta ni deslumbra, como lo hace siempre con sus blancos, con su sastrería y glam absoluto. Me parece un look con piedras agregadas y confortable.

Ella tiene altura y glamour ¡pero en este Oscar se vistió casi como si Edenor le hubiera cortado la luz!”.



Foto: AFP.

Laura Pausini en Valentino

“Está muy sobria con unos aros de esmeralda increíbles. Un vestido que si veo en Buenos Aires, pienso que es de Pablo Ramírez: simple y con refinamiento. Tiene todo lo que tiene que tener un vestido para que se vea femenina”.



Foto: AFP.

Viola Davis by Alexander McQueen

“Me encanta el blanco y los calados pero no la estiliza. El vestido tiene un feo corte entre la espalda y el bustier. No la estiliza. Me encanta Alexander McQueen y ese tipo de calados pero la falda no me convence. Hay algo extraño en el tiro del vestido y en vez de estilizarla, generó el efecto contrario. Tendría que haber recorrido más el cuerpo y yo le marcaría más la cintura”.



Foto: AFP.

Regina King en Louis Vuitton

“Todo lo que tiene mucho me empalaga. Hay manga, sirena, cintura y guarda de encaje en el final del vestido. Los diseñadores que necesitan poner todo en un mismo diseño para destacarse me resulta demasiado. Sostengo la famosa frase de Coco Chanel: menos es más. Lo veo como un vestido para Miss Universo; es un vestido de reina.

Vuitton no se destaca por sus diseños de noche sino que su fuerte es la marroquinería, sus accesorios pero no tengo en mi memoria un vestido de gala que se destaque. Este es un vestido que no se lo pondría a nadie: es como una edición de Barby. Las grandes etiquetas no son sinónimo de elegancia y este es un ejemplo”.



Foto:AFP.

Amanda Seyfreed en Armani

Un color súper impactante, claramente es un vestido para verse. Me parece espectacular la falda pero no está bien resuelto de la cintura para arriba. El escote es lindo pero hubiera afinado, sacando el volado que va a las puntas. Me quedo con el color impactante, que muchas veces el rojo sobre la red carpet no me gusta. Es un vestido para el olvido.



Foto:AFP.

Angela Bassett

“Tiene manga, tajo, un moño atrás en la espalda. Es para un show de Broadway, no me gusta para nada. Está metida en un arnés, sostenida por dos globos terráqueos al mejor estilo argentino”.



Foto:AFP.

Zendaya by Valentino

“Valentino y ella es una mezcla explosiva. Las alhajas son estupendas y el color es moderno y atractivo. Es un vestido para una mujer sin mucho busto porque sería vulgar, el escote lo hace lindo. Estupendo, sobre todo con la distinción que lo lleva. Es una mujer con estilo. Es un vestido arriesgado y ella sale victoriosa”.



Foto:AFP.

Margot Robbie en Chanel

“La casa Chanel no me anticipó nada que no lo pueda ver de un diseñador argentino. Es un buen género, pero no hay un corte, no hay un diseño. No veo algo queme deslumbre claramente”.



Foto:AFP.