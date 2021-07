Filosa teoría de Yanina Latorre sobre el saludo de la China Suárez a Pampita por el nacimiento de Ana: "A ella no le importa nada"

El nacimiento de Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán, volvió a visibilizar en los medios y en las redes sociales la armoniosa relación que la modelo logró construir con su expareja Benjamín Vicuña, el padre de sus hijos Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio, y con la China Suárez.

El 22 de julio, a las pocas horas de que Carolina trajera al mundo a la niña, la actriz no tardó en dedicarle un cariñoso tweet, repleto de emojis tiernos: un corazón, un osito, un moño y un angelito. Con ese sutil gesto, la China dio cuenta de que la alegría por el nacimiento de Ana es compartida.

Tres días después, Suárez interactuó en Instagram con sus seguidores y les contó que había ido a la casa de Pampita a conocer a Ana. "Es demasiado linda".

"No me sorprendió, para nada el saludo. Yo creo que a la China nada le importa. Es chica, es inmadura". G-plus

Analizando el accionar de la China en las redes, Ángel de Brito les preguntó a sus “angelitas” en Los Ángeles de la Mañana si las sorprendió el gesto público de Suárez con Pampita y Yanina Latorre fue la primera en tomar la palabra y desarrollar su filosa teoría.

"No me sorprendió, para nada. Yo creo que a la China nada le importa", dijo la panelista, recientemente reincorporada a LAM tras cumplir la cuarentena por su viaje a Miami. Como ya lo había expresado escuetamente en redes, De Brito señaló: "A mí no me parece mal que vayan a la casa, que se vean y se vinculen, porque son familia. Los chicos se adoran entre sí. Son hermanos. Pero esto me parece hipócrita. Los de las redes me parece una hipocresía. Si Benjamín, que es más familia todavía, no pone nada, ¿por qué ella?".

"Las seguidoras de Pampita le dicen de todo. La mina está podrida y dice 'más sí (la saludo)'. Si a ella no le importa Pampita. No tiene celos de Pampita, pero es inmadura. Por eso lo mejor es no contestar". G-plus

Entonces, Yanina acotó: "Es chica, es inmadura". Y Ángel reaccionó con ironía: "¿Quién es chica? Tiene 200 años".

Redondeando su filosa teoría sobre las menciones públicas, buena onda, de la China Suárez a Pampita tras el nacimiento de su hija Ana, Yanina Latorre señaló: "En las redes la bardea todo el mundo por Pampita. Las seguidoras de Pampita le dicen 'ahora tuvo una hija, roba marido'. La mina está podrida y dice 'más sí (la saludo)'. Si a ella no le importa Pampita. No tiene celos de Pampita, pero es inmadura. Por eso lo mejor es no contestar. Ella quiere demostrar que Pampita es feliz, que está todo bien y que ella le cae bien".