Filosa respuesta de Sabrina Rojas sobre si le cayó bien a Luciano Castro su romance con el Tucu: "No le queda otra, soy una mujer libre"

Sabrina Rojas blanqueó su separación de Luciano Castro y meses después confirmó su noviazgo con el Tucu López, en momentos en que además está por estrenar Desnudos en el teatro junto al padre de Fausto y Esperanza.

Así fue que, con una mezcla de frontalidad y humor, la actriz le contestó a Verónica Lozano si "el gordo se banca que ya esté de novia" con el locutor: "No le queda otra, mi amor. Qué va a hacer. Soy una mujer libre".

Tras unas carcajadas, Sabrina explicó en Cortá con Lozano que Luciano supo de su vínculo con el ex de Jimena Barón antes de que el rumor explotara en los medios y comentó: "Nos vamos consultando todas las dudas que tenemos. No le aviso, no le digo 'che, te cuento que mi...'. Todo lo charlamos y consultamos. Nosotros hablamos todo antes".

"No le molestó a Luciano, porque ya hay algo que se terminó por una decisión. Para la gente se terminó el día en que salió la noticia, pero para nosotros se terminó mucho antes", se explayó Rojas.

Para que no queden dudas, Sabrina enfatizó: "Luciano también está feliz y bien, porque también es una elección que hizo".

Al final, Sabrina Rojas reflexionó sobre su relación con el Tucu López, luego de 11 años de amor con Luciano Castro: "A mí la vida me sorprendió con un compañero que no sé si va a durar dos meses, tres años o la vida. ¡Estoy como una adolescente! Cuarentona, separada, dije '¡yo vivo la vida!'. La vida nos fue cruzando, yo cero, dije 'acá no me meto ni loca', porque era más de lo mismo. Pero suma en un montón de cosas. Me hace sentir bien".