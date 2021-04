Filosa respuesta de Jorge Rial a Horacio Cabak: "Te hacés el picante en las redes y después pedís la escupidera"

La escandalosa separación de Verónica Soldato de Horacio Cabak subió al ring a Jorge Rial. "¿Me jodés que la tercera en discordia? Si el 10 se levanta, lo mata", escribió el conductor de TV Nostra en Twitter, sin destinatario directo, pero enfureciendo al integrante de Polémica en el bar, quien salió a cruzarlo con los tapones de punta.

"¿Jorge acaba de publicar eso? Jorge es la persona que cuando yo estaba internado en terapia intensiva decía que había personas que decían que hay que pedir permiso para cagar y ahora les están limpiando el culo en terapia intensiva. Sí, yo hice un comentario, en septiembre, diciendo 'no podemos tener tantas restricciones, no nos podemos acostumbrar a todo esto, tenemos que pedir permiso para cagar'. Él disfrutó el momento que yo estaba en terapia intensiva", disparó Horacio, recordando su paso por el hospital tras contraer covid y lo dicho por Jorge.

"No podés ser Bruno Díaz y Batman, si sos Batman en las redes, sos el héroe, el picante y el pulenta y te metés con el laburo de los demás, de una manera grosa, bancatelá". G-plus

Minutos después del descargo de Horacio, Rial salió al aire en TV Nostra y le respondió, durísimo: "De golpe me vi envuelto en este CabakGate, que ayer lo tocamos por arriba y con prudencia, porque es un compañero de la casa e intentamos cierta armonía. Ayer hubo un pedido, lógico, de 'si van a tocar el tema, que sea con tranquilidad'. Cosa que me parece muy bien. Pero hoy me subieron a un ring, en realidad me subieron antes, porque acá hay algo que tenés que tener en cuenta. No podés tener dos personalidades. No podés ser Bruno Díaz y Batman, si sos Batman en las redes sociales, sos el héroe, el picante y el pulenta y te metés con el laburo de los demás, porque se metió con este programa, con el laburo de todos nosotros, de una manera grosa, (bancatelá)… Porque si en las redes sos Batman y hablás de eso, te ponés pulenta, porque él dijo que yo había dicho que aquellos que tienen que pedir permiso para cagar, finalmente lo limpian (era para él). Y mirá lo espectacular que es el sistema de salud que no hace diferencia entre los que apoyan y los que no apoya. Pero no había sido para él, ni lo sigo a Cabak en redes. Por lo tanto, no era específicamente para él, pero si él dijo eso, ahora sí es para él".

"El que mete la pata es él, el quilombo es de él. No es nuestro. Que me suba a mí al ring es al pedo. Eso de soy picante en las redes y después pide la escupidera en todos lados para que no lo maten. Si sos picante, sos picante". G-plus

Puntualizando en filoso tweet que puso en escena a Oliva y enojó a Cabak, Rial agregó: "Hoy subí un tweet donde se hablaba de una posible relación de Horacio Cabak con Rocío Oliva. Él desmintió lo de Rocío Oliva con mucho nerviosismo… En estos casos a veces no es peor el frente hogareño, sino el frente extra porque ninguna quiere ser nombrada. Pero ese nombre surge de la charla de su mujer con Ángel de Brito. Es la mujer la que dice el nombre de la famosa. No lo digo yo ni los que lo publicaron. Lo dijo la mujer de Cabak y está registrado".

Tras una pausa en su fuerte descargo, Rial prosiguió: "El que mete la pata es él, el quilombo es de él. No es nuestro. Que me suba a mí al ring es al pedo. Eso de soy picante en las redes y después pide la escupidera en todos lados para que no lo maten. Si sos picante, sos picante, papi. Si vas a construir la imagen del picante, tenés que saber que el picante es rico cuando entra y jodido cuando sale, Horacito. En tu programa de radio nos llamaste TV Costra. Él es un tipo que no sé qué altura moral tiene, pero te mira de arriba y se mete con el laburo de los demás. Así hiciste con la cuarentena. Ahora, te devuelven una ¿y no te la bancás? Además, la originaste vos”.

Dando por terminado el tema, Jorge señaló: “No entiendo tanto nerviosismo, tanto ímpetu para desmentir algo. Si es mentira para qué lo desmentís, salvo que el frente extra, que haya una lista que diga ‘que no me nombre a mí’”.

"Acá se habló con tranquilidad, respeto y tratando de ayudarlo a él, pero a la primera sale y salta ‘cuando yo estuve internado…’. No era para vos, pero viendo tus reflexiones, la verdad es que te lo merecías. Te hacías el picante con la cuarentena, que teníamos que pedir permiso para cagar y ¿viste? Terminaste en la otra posición. A todos nos van a tener que ayudar. El virus no diferencia picante, no picante, ni derecha, ni izquierda. A vos esa posición que te daba aplausos y muchos likes, corazoncitos, te obnubiló", finalizó Jorge Rial, súper filoso con Horacio Cabak.