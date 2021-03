Filosa respuesta de Alejandra Maglietti a Jonás Gutiérrez: "Cuando alguien se porta mal es difícil ser amigos"

En 2014, la relación de pareja de Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez llegó a su final. Desde entonces, ninguno de los dos volvió a presentar un amor ante los medios y el cruce de declaraciones mediáticas dejó entrever que entre ellos el vínculo no terminó en los mejores términos.

"Cuando me separé me costó cobrar una platita que era mía", disparó la panelista de Bendita, filosa. Sin embargo, el paso del futbolista por PH, podemos hablar le dio más tela para cortar a Ale, luego de escuchar a su ex decir que tras la ruptura ellos no pudieron ser amigos.

El encargado de darle pie a su duro contrataque fue el psicólogo Gabriel Cartaña, quien la sorprendió con su consulta al aire: "La dificultada de que vos y Jonás no sean amigos ¿tiene que ver con que a veces hay relaciones románticas en las que no hay amistad? Entonces, cuando la relación termina, no puede quedar amistad porque no hay amistad para salvar".

Con el ceño fruncido y con firmeza, Alejandra Maglietti arremetió picante contra Gutiérrez: "Aparte, digamos las cosas como son: la enfermedad de él duró seis meses y yo seguí siendo pareja de él 4 años, me parece que no tenía que ver con eso. Es difícil ser amiga de alguien cuando se porta mal, una vez que termina la relación".