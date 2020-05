Filosa réplica de Karina Iavícoli luego de que Yanina Latorre la tildara de 'fracasada': "¿Por qué decís eso?"

"Ahora que lo pienso es lógico que estas dos me maltraten sin parar. Toda persona que pasa por LAM habla de #Yanardos. Mi consejo es que en lugar de agredirme se fijen por qué no existen #Fracasadas", escribió Yanina Latorre en Twitter, sin destinatario directo, pero a minutos de quebrarse en llanto en Los Ángeles de la Mañana tras discutir con Karina Iavícoli y recibir filosas chicanas de Andrea Taboada.

Sin embargo, su dardo virtual no quedó solo en el mundo de las redes sociales, Mariana Brey quiso saber por qué tildó de “fracasadas” a sus compañeras, lo que dio pie a una pronta y fuerte réplica cara a cara de Iavícoli.

"¿Era para mí? Pará, ¿trabajás con dos fracasadas, entonces? ¿Eso no te baja a vos? ¿Qué hacés con dos fracasadas?", le retrucó Karina. G-plus

El ida y vuelta:

Brey: -En tu vivo (de Instagram) vos dijiste que tu enojo y llanto tenía que ver con Taboada.

Latorre: -Me tienen podrida. ¿Y por que trajiste eso acá? Lo que hablo en mis vivos queda en mis vivos.

Brey: -¿Y cuando tuiteas también queda en Twitter? Porque les dijiste fracasadas.

"¡Me tienen podrida! Lo que es de Twitter es de Twitter", resumió Latorre, sin ganas de discutir de nuevo. G-plus

Iavícoli: -Yo no me hice cargo. ¿Era para mí? Pará, ¿trabajás con dos fracasadas, entonces? ¿Eso no te baja a vos, en el programa de mayor éxito de la mañana? ¿Qué hacés con dos fracasadas? ¿Entonces él (Ángel) también es un fracasado?

De Brito: -No, a mí no me metan. Si ustedes son fracasadas, ¿yo qué tengo que ver?

Iavícoli: -Disculpame, compartimos todas el mismo lugar. ¿Por qué decís eso? Te lo pregunto en serio.

Latorre: -Lo que es de Twitter es de Twitter.