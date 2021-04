Filosa opinión de Ángel de Brito sobre TV Nostra, el nuevo ciclo de Jorge Rial: "No me gustó, prefiero a Bendita"

Tras dos décadas al frente de Intrusos (América), Jorge Rial renunció y se animó a debutar en el mismo canal con otro programa. Actualmente, conduce TV Nostra, un ciclo en el que reflexiona junto a sus panelistas sobre temas de actualidad.

El debut del nuevo programa de Jorge fue tan esperado como fuerte, especialmente porque en su episodio entrevistó a uno de los personajes más buscados. Sí, Matías Morla. Sin embargo, a pesar de esta llamativa entrevista Ángel de Brito no quedó conforme con el debut.

Siempre sincero y picante, el conductor de LAM (eltrece), que protagonizó más de un tenso cruce con Rial, opinó con sinceridad sobre el ciclo de su colega. Cuando a través de sus stories de Instagram sus fans le preguntaron qué le pareció, respondió sin vueltas.

"No me gustó. Prefiero Bendita, me divierte", sentenció subiéndole el pulgar a Beto Casella.

