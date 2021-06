La filosa opinión de Ángel de Brito sobre la fama de galán de Agustín Sierra: "Cachete, que me disculpe, está muy usado"

Ángel de Brito lanzó una frase picante al referirse a la fama de galán de Agustín Sierra, el galan de ShowMatch. En medio de un interrogatorio a Sofía Jujuy Jiménez en Los Ángeles de la Mañana sobre su nuevo pretendiente, el periodista opinó sobre la reputación de rompecorazones del actor, a quien relacionaron amorosamente con la modelo.

“Todas las semanas me relacionan con uno distinto”, expresó la participante de La Academia luego de que la vincularan a Bautista Bello, y el conductor le preguntó: “¿La semana pasada con quién fue?”. Entonces ella recordó que la vincularon a Cachete Sierra y una vez más lo desmintió.

"A vos te gusta más el polista. Cachete, que me disculpe Agustín, está muy usado. Está cacheteado". G-plus

“A vos te gusta más el polista. Cachete, que me disculpe Agustín, está muy usado. Está cacheteado”, opinó De Brito picante y luego le consultó a Sofía si el nuevo pretendiente está “usado” o salió con otra famosa: “No nadie, no lo conoce nadie, es virgen de famosas. Tiene un hijo. No entiendo cómo llegó su nombre acá, es un amigo”.

Sin embargo, la modelo no dejó en claro cuál es la relación que tiene con Bello. “Todavía ni chapé, lo estoy conociendo, es parte de un grupo de amigos. Si estaría saliendo con alguien lo diría”, sentenció Sofía Jujuy Jiménez después de negar rotundamente haber tenido algo con Agustín Cachete Sierra.