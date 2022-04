Filosa definición de Carmen Barbieri sobre Karina Mazzocco: "Está haciendo un programa amarillo muy bueno"

Hace un día Carmen Barbieri recibió la noticia a través de A la tarde, el ciclo de Karina Mazzocco, que una mujer buscaba conocer su identidad y decía tener dudas sobre si la capocómica era su hermana y su padre biológico era Alfredo Barbieri. En medio de ese clima, la animadora de Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) apuntó contra la conductora del ciclo de América.

“¿Sentís que en el programa de Mazzocco tiene una saña con vos? Vos igual la mandaste a pasear”, indagó Adrián Pallares cuando Carmen estuvo de visita en Socios del espectáculo. “Y la voy a mandar a pasear unas cuantas veces, pero ella vuelve”, remató, con humor.

Sin embargo, la actriz fue súper ácida sobre Karina. “Está haciendo un programa amarillo muy bueno. Si hay que tirar una bomba la están tirando genial, pero yo no estoy enojada. Por suerte no me enojo”, ironizó.

LA ADVERTENCIA DE CARMEN BARBIERI A KARINA MAZZOCCO

También la conductora fue terminante, luego de que según dijo, relacionaron el nombre de su padre, Alfredo Barbieri con la muerte de la madre de la mujer que dice ser su hermana.

“Esto de mi papá tomará mi abogado cartas en el asunto si siguen mezclando con temas de femicidio, asesinato, ocho balazos, un embarazo. Todo esto ensucia una historia que me dio alegría”, aseveró.