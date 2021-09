Filosa crítica de Tomás Dente a Benjamín Vicuña tras su separación de China Suárez: "Siempre se pone de novio con la chica del momento"

Tomás Dente y Angie Balbiani hablaron sobre el supuesto acercamiento de Benjamín Vicuña y Luciana Salazar a semanas de que él confirmara su separación de China Suárez, mamá de sus hijos Amancio y Magnolia.

Muy picante, Angie, una de las mejores amigas de Pampita, opinó sobre cómo se muestra Benjamín a muy poquito de haberse separado de China y se diferenció totalmente de él.

"¡Yo quiero la resiliencia del famoso! ¡Porque no les pasa nada! ¡No lloran! ¡No están tristes! Yo lloré un montón cuando me separé ¡Acá como que no sufren! Como que no pasaran por un proceso", sentenció en Editando Tele, muy filosa.

Al escuchar las fuertes declaraciones de su compañera, Tomás se mostró de acuerdo y redobló la apuesta al reflexionar sobre los noviazgos que el actor tuvo durante su vida.

"A mí me parece muy incongruente el proceder de Vicuña. Porque entiendo que él quiera cultivar un perfil bajo y salvaguardar su vida privada pero... ¡ahora siempre se pone de novio con pibas del momento!", sentenció, picante.

¡Fuerte!