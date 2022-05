Filosa crítica de Tartu a Susana Giménez por sus declaraciones sobre Argentina.

A días del fuerte accidente que sufrió su sobrino, Susana Giménez hizo fuertes declaraciones sobre Argentina y Tartu la criticó con fuerza en Twitter.

"Esto no puede ser, que la Constitución no se respete. Todo el mundo está pensando que algo tiene que pasar. Anoche te vi que estás armando una especie de revolución. Y sí, que el pueblo se levante y diga '¡no, basta!'. Eso me gustaría, porque no puedo ver a la gente así", manifestó Susana en diálogo con Baby Etchecopar en Baby en el Medio (AM 630, Rivadavia).

Acto seguido, remarcó que lo que más le "duele" es la inseguridad. "¿Cómo es posible que maten a la gente y no pase nada?", preguntó, indignada.

Al escuchar la opinión de Susana, Tartu la criticó con fuerza por haberse ido a vivir a Punta del Este.

EL FUERTE TWEET DE TARTU TRAS LAS DECLARACIONES DE SUSANA GIMÉNEZ SOBRE ARGENTINA

"Dijo Susana: 'Me gustaría que el pueblo se levante y diga basta porque no puedo ver a la gente así' y porque no la puede ver así se fue a vivir a Punta del Este", cerró, irónico.

¿Qué dirá ella?