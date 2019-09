La filosa crítica de Flor de la Ve a Piquín tras su renuncia al Súper Bailando: "¿Se va en septiembre por el ego?"

Luego de la emoción que generó la despedida de Hernán Piquín del Súper Bailando, donde logró conseguir un puntaje perfecto, cosechó halagos del jurado y Marcelo Tinelli, y lloró al anunciar que se iba a vivir a España por la inseguridad que sufrió en carne propia en la Argentina, Flor de la Ve hizo su picante análisis sobre el tema, sin filtro.

“A mí me pasa algo. Muchos famosos dicen ‘me quedo hasta septiembre’ o ‘me quedaría hasta septiembre’. ¿Por qué es?, ¿por el ego?, ¿por no irte a un teléfono y que te saquen? Entonces porque soy… voy a hablar de mí... Porque soy Florencia de la Ve, voy a firmar hasta septiembre porque tengo un compromiso y me voy antes de que me manden a un teléfono y me saque la gente”, comenzó diciendo la participante del certamen en Flor de Tarde, el programa que conduce de lunes a viernes por Ciudad Magazine.

“Piquín hace de taquito esto. Mi análisis va más a que no la pasa bien en el certamen. Cuando es el voto secreto, hace que se duerme o tiene un mal humor que muchas veces se le destacó”. G-plus

“¿Dañaría mi imagen que me saque la gente? ¿Sería menos querida porque estoy participando en un certamen en el que quizás pueden votar a Flor Vigna? Yo no dejo de ser Florencia de la Ve porque me gane Flor Vigna. Y Hernán Piquín no dejaría de ser quién es porque lo saque alguien”, agregó, tajante.

Además, opinó sobre cómo se lo veía a Piquín en el show: “Él hace de taquito esto. Mi análisis va más a que no la pasa bien en el certamen. Cuando es el voto secreto, hace que se duerme o tiene un malhumor que muchas veces se le destacó”.

“Creo que lo que más duele son las críticas. Y lo que duele muchísimo más es sacarse el traje de primera figura y ponerte el overol para laburar”. G-plus

Por otro lado, Flor contó su experiencia personal: "A mí me pasó que el otro día les di el desayuno a mis hijos a las 8 de la mañana, fui a grabar y les dejé la comida en el horno. No los vi en todo el día, pero es un compromiso que yo tomé".

Y cerró sin titubeos: “Creo que lo que más duele son las críticas. Y lo que duele muchísimo más es sacarse el traje de primera figura y ponerte el overol para laburar”.

¡Tremendo!