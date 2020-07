El film argentino Ciegos y otra película española de Darío Grandinetti llegan al Festival de Shangai

El cine argentino tendrá presencia en la competencia oficial del 23er. Festival Internacional de Cine de Shangai, uno de los más importantes de Asia, que comenzará el sábado 25 tras haberse aplazado por la pandemia, con el filme Ciegos, de Fernando Zuber, y con Darío Grandinetti como protagonista de La isla de las mentiras, de la realizadora española Paula Cons.

Las dos películas formarán parte del apartado central del encuentro que contempla otros siete títulos, entre ellos, el italiano Feel your memories, el finés Helene y el japonés One summer story, además de dos películas chinas, especificó un despacho de la agencia española EFE.

Ciegos, ópera prima de ficción de Zuber, que se estrenó en la Argentina en diciembre pasado, es encabezado por Marcelo Subiotto, Luis Ziembrowski y Benicio Mutti Spinetta -uno de los nietos de Luis Alberto- y relata la travesía de un padre ciego y su hijo en un viaje que significará un fuerte encuentro para ambos.

El filme cuenta el recorrido que realiza ese padre y su hijo casi adolescente a su casa natal porque la madre está grave.

"Más allá del trabajo de composición de un no vidente, lo que me atrajo de la película y del personaje de Marco (el padre) fue atravesar esa línea dramática de una persona que vuelve al punto cero, al momento de su vida en que quedó suspendido", contó entonces Marcelo Subiotto a Télam.

En el caso de La isla de las mentiras, se trata de un hecho real de 1921 situado en una noche de tormenta cuando dos isleñas ven cómo un barco que se dirigía a la Argentina con emigrantes españoles se estrella contra los acantilados de la isla.

Ante la desesperación por la situación, las dos testigos de la colisión, más una joven, deciden subirse a un bote a remo para intentar salvar a la mayor cantidad de gente posible, logrando hacerlo con 50 de los 260 pasajeros.

Allí Grandinetti interpreta a un periodista argentino que va a cubrir el naufragio quien en mayo último y ante el estreno del largometraje en la plataforma Cine.ar dijo a Télam que "me gustó que sea un hecho verídico. Después me reuní con la directora (Cons) y me atrajo el proyecto, además de trabajar con una directora nueva. Me pareció muy importante hablar del heroísmo de esas mujeres".

(Télam)