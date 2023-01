Gran Hermano 2022: Ariel explotó contra Alfa por ponerle el dedo en la boca a Camila

Desde que Ariel Ansaldo ingresó a Gran Hermano 2022 su estrategia de exponer a Walter Alfa Santiago fue clara, y el momento más álgido fue la discusión que surgió cuando el imbatible en el voto telefónico le metió un dedo en la boca a Camila Lattanzio y el parrillero lo cuestionó al instante.

"Yo me saco cuando estaba en la habitación solo y él vino a increparme. Ahí me puse de la cabeza, porque me vino como a apurar".

El relato de Ariel se dio una semana después del incidente, y ante Nacho, Maxi y Conejo, quienes estaban presentes al momento de la broma de mal gusto de Alfa a Camila, pero que se quedaron riéndose en silencio.

EL FUERTE CRUCE DE ARIEL CON ALFA EN GRAN HERMANO 2022

Ofuscado por el reto que había recibido de parte de Ariel Ansaldo por jugar a ponerle un dedo en la boca a Camila Lattanzio cuando dormía, Walter Alfa Santiago fue al cuarto de varones y cruzó fuerte a su acérrimo rival en el reality.

Alfa: -Cuando yo juego con alguien no me gusta que se meta nadie. Así, clarito te lo digo directamente. Yo estaba jugando con Camila, no podés ponerte en abogado.

Ariel: -Estaba durmiendo y le metiste el dedo en la boca.

Alfa: -Es problema mío, Ariel.

Ariel: -No bueno… Estás loco.

Alfa: -¡¿Qué estás loco, Nene?! ¿Qué sos? ¡El abogado!

Ariel: -60 años tenés, chabón. Estaba durmiendo vulnerable y le metiste el dedo en la boca. Estás re loco vos. Yo no lo voy a permitir. ¡No lo voy a permitir nunca! ¡60 años tenés, flaco! Le metiste el dedo en la boca durmiendo. Eso no se hace.

Alfa: -No le metí el dedo en la boca, pavote.

Ariel: -De dónde saliste. Agradecé que te diga así nomás. Flaco.

Alfa: -No te metas.

Ariel: -Macho, tiene 22 años.

Alfa: -No grites más.

Ariel: -Todo lo que quiero te grito yo. Si me venís a jod… encima. De dónde sacaste ese chiste, flaco.