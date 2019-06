En noviembre de 2018, luego de una vida pública repleta de respuestas huidizas y sin género, Fernando Dente (29) publicó una contundente carta en Instagram hablando de su sexualidad. "¡Soy gay y estoy muy orgulloso de ser quien soy!", sentenció el actor, dispuesto a vivir su vida con plena libertad, puertas adentro y afuera de su casa.

Sin embargo, el miedo fue un importante factor que lo condicionó gran parte de su vida, previo a tomar la decisión de asumir mediáticamente que le gustaban los hombres.

"Alguna vez pensé, si lo dijese: '¿Quién contrataría a un chico gay? ¿Los productores creerían que podría enamorar a la heroína?'. Todas las huevadas que uno construye para sostener el miedo". G-plus

"¿Por qué posteaste el texto del orgullo?", le consultaron en la revista Gente. Y el actor argumentó: "En agosto de 2018 comencé a darle forma a mi carrera musical. Y me di cuenta de que este lanzamiento requería de mi versión más honesta. De mi apertura. Ya no estaría detrás de un personaje. Estaría hablando yo, de mí, con mi cara y con mi alma, por primera vez en mi vida profesional. E Instagram me enseñó que, en esa comunidad, me buscan a mí. Me siguen a mí. Y ese ida y vuelta entre nosotros es sagrado. Ya no quería usar artículos neutros ni decir "la persona que me gusta". Ahora, que cantaré lo que yo mismo escribo, quiero hablar de amor usando "él", sin ambigüedades ni eufemismos".

En ese proceso, Fernando habló de sus temores y de sus propios prejuicios sobre la homosexualidad, vinculada al trabajo: "Alguna vez pensé, si lo dijese: '¿Quién contrataría a un chico gay? ¿Los productores creerían que podría enamorar a la heroína? ¿Conservar el misterio le daría un toque sexy?'. Todas las huevadas que uno construye para sostener el miedo. Hoy digo: 'Ahora, ¿quién se va a animar a dejarme a un lado?'. Y por otro lado pesó otro tipo de reflexión. Y si lo callara, los adolescentes que me siguen, ¿creerían que ser como uno está mal y qué por eso hay que ocultarlo?".

