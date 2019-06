Fernando Dente (29) generó conmoción en su última nota con Gente, donde reveló: “Antes de morir, mamá me reveló que soy hijo de un cura, que era catequista del colegio de mis hermano”.

Ante semejante confesión, su hermano Tomás Dente (42) eligió un llamativo silencio y solo declaró en Nosotros a la mañana, donde es panelista: “Los límites los pone uno. Somos 4 hermanos y voy a bancar incondicionalmente las decisiones de mis hermanos. Si Fer tuvo la necesidad de contar parte de su retrospectiva, es lícito. Yo no voy a decir nada al respecto. De ninguna manera. Eso le tienen que preguntar a él. Él hace la declaración”.

Visiblemente movilizado, agregó: “Cada uno que haga lo que quiera, pero yo no me voy a subir a este juego. No voy a revelar ningún detalle íntimo de la vida de mi familia, ni de las personas que hoy no están. Mi mamá y mi papá se murieron, y no tienen la posibilidad de aclarar nada ni de defenderse. Para mí es un tema cerrado”.

Fer, sobre Tomás: "Dentro de mis hermanos, es el que más incómodo lo está pasando. Me parece perfecto que haya decidido no hablar porque es mi historia. Si él cuenta algo de él, no tengo más que acompañarlo" G-plus

Invitado a Intrusos, Fernando habló de la revelación sobre su identidad y cuando le preguntaron cómo tomaron sus dichos sus tres hermanos, respondió: “Prefiero no hablar mucho de eso. Más allá de cómo lo tomaron, porque entiendo que les pegue de rebote, pero por más que suene a egoísta, es mi historia. No les cambia nada y no estoy contando algo que no sepan. Con mis hermanos tenemos una relación que nos amigamos y nos peleamos 75 veces por año. Y así será hasta el final de nuestros días porque así crecimos”

Sobre el caso específico de Tomás, Fernando dijo: “Dentro de mis hermanos, es el que más incómodo lo está pasando. Me parece perfecto que haya decidido no hablar porque es mi historia. Si él cuenta algo de él, no tengo más que acompañarlo”.

"Para mí nada es más importante que haberme sacado el peso de contar quién soy, no hay nada más importante que cuidarme a mí". G-plus

Sobre la presión que debe sentir Tomás al ser periodista y elegir no hablar del tema, el actor reflexionó: “Eso ya me excede. Para mí nada es más importante que haberme sacado el peso de contar quién soy, no hay nada más importante que cuidarme a mí. Es un tema saludable”.

¿Se enojó con él? “No, no, pero no quiero hablar de mis hermanos”, se excusó nuevamente Fer. Incluso cuando Damián Rojo le dijo que tal vez le había molestado a Tomás que hablara de que su papá era violento, él explicó: “Pero es parte de quién soy hoy. Para mí, mi papá no es un monstruo. Entiendo que a mis hermanos les puede llevar otro tiempo. Fue una decisión mía”.

