Fernando Dente dijo que siente "tensión sexual" en las sentencias del Súper Bailando: "Por ahí hay una manito de más en el saludo"

Desde que comenzó su participación en el Súper Bailando (en reemplazo de Hernán Piquín) junto a Macarena Rinaldi, Fernando Dente (29) dio que hablar con sus declaraciones en referencia a su situación sentimental.

"Yo tengo una sola restricción (a la hora de conocer a un candidato) que la voy a bajar en cualquier momento, y es que no sea actor, cantante o bailarín. Y en lo posible que no haya estado con ningún ex, ja, ja, ja", había sentenciado el participante en la pista de ShowMatch.

"Veo que hay tensión sexual en la sentencia sobre todo. Cuando se junta todo el elenco, hay mucho roce. Pero está muy bien, es la primavera, están todos que vienen y por ahí hay una manito de más en el saludo". G-plus

Ahora, mientras su corazón sigue solo -al menos por ahora-, Fernando dio detalles de las sensaciones que percibe cada vez que finaliza un ritmo en el programa: "Veo que hay tensión sexual en la sentencia sobre todo. Cuando se junta todo el elenco, hay mucho roce. Pero está muy bien, es la primavera, están todos que vienen y por ahí hay una manito de más en el saludo", relató el joven artista, entre risas.

"Cuando estuve la otra vez no era así, estoy sorprendido y disfrutándolo también. Están muy bien unos mimos", cerró, dejando en claro que se siente a gusto con los afectuosos gestos que recibe de sus compañeros.