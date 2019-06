A una semana de revelar su fuerte historia de vida, Fernando Dente (29) se explayó en Intrusos respecto de la revelación que le hizo su madre a sus 17 años. "Antes de morir, mamá me reveló que soy hijo de un cura, que era catequista del colegio de mis hermanos", había contado en la revista Gente.

Con el impacto emocional y familiar que provocaron sus declaraciones ya asimilados, el artista se sentó en el living de Jorge Rial para hablar sin tapujos de todo lo que no contó en el reportaje original. Así, Dente negó que la confesión de Ada, su mamá, fuera “algo sucio” como le preguntó el conductor y afirmó: “Para mí fue espectacular. Entendí todo, vi la imagen desde afuera y dije ‘perfecto’. Porque de hecho me ayudó a acercarme a mí papá”.

Luego, continuó: “Mi papá (de crianza) murió después de eso y valoré mucho… Yo nunca voy a saber si mi papá sabía esto o no, si lo intuía o no, pero él siempre fue muy amorosamente especial conmigo. Fue un tano bruto… imagínense que yo quería estudiar teatro, no jugaba al fútbol, no quería ir a la cancha, era el patito feo. Y él nunca me hizo sentir mal. De hecho, cuando entré a High School Musical (en 2007) me escribió una carta hermosa pidiéndome perdón, que es algo muy raro de esperar de una persona de esa generación. Fue acercarme a él de otra manera y estuvo buenísimo”.

Más tarde, Fernando Dente reconoció que se enojó con su mamá a los días de la revelación: “Después de hablarlo me enojé e hice todo el proceso sano. Me había ocultado mi identidad durante 17 años. Ahí me cayó la ficha. Luego pensé que por suerte lo pude hacer con ella viva, porque eso hubiera sido una cosa sin escapatoria. Pude pelearme, porque nunca me había peleado con ella porque teníamos una relación muy idílica. Pude contarle que era gay, y un montón de cosas con ella en vida que para mí fueron muy liberadoras”.