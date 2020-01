Fernando Burlando, designado como abogado de la familia de Fernando Báez Sosa: "La única pena posible para estos animales es la prisión perpetua"

El asesinato de Fernando Báez Sosa conmueve a la Argentina. El joven, que estaba disfrutando de sus vacaciones en Villa Gesell, fue asesinado por un grupo de diez rugbiers a la salida de un boliche. Conmovido por el brutal caso, Fernando Burlado se comunicó con la familia y tomó el mando: los representará.

El letrado habló con los medios sobre qué piensa del crimen. "Me puse en conocimiento del hecho una vez que fui mencionado en el relato de la mamá. Realmente todos estos hechos están en un marco de tanta brutalidad que el ser humano no puede entender: los hechos, la intencionalidad. Hay una sociedad conmovida por este episodio. Es algo anormal", afirmó en diálogo con TN.

"La única pena posible para estos animales es la prisión perpetua". G-plus

Y agregó contundente: "La única pena posible para estos animales es la prisión perpetua. Es una sola la pena para este tipo de delitos".

El joven asesinado había aprobado el CBC de Derecho, quería ser abogado "como Burlando". Así lo manifestó en un video que la familia hizo público. "Me habían pasado videos de la conferencia de prensa de la mamá de Fernando. Y me tomé el atrevimiento de ponerme a su disposición y de mandarles un mensaje aclarándoles que Fernando no iba a ser como Burlando, jamás, sino que iba a ser muchísimo mejor", dijo el letrado.

"Tienen por delante una cruzada muy difícil, creo que la justicia va a sancionar con mucho rigor a estos delincuentes". G-plus

Antes de cerrar, aclaró que cree la Justicia va a mostrarse implacable con el grupo de rugbiers. "Tienen por delante una cruzada muy difícil, creo que la justicia va a sancionar con mucho rigor a estos delincuentes. La única pena pasible para esta clase de gente que comete estos hechos delictivos es estar toda su vida detenida, en prisión", sentenció.