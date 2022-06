Fernanda Vives y Sebastián Cobelli otra vez juntos: las fotos de la reconciliación

En mayo, Fernanda Vives reconoció en LAM que su relación de 12 años con Sebastián Cobelli, con quien tienen a Brisa y Rocco, no atravesaba su mejor momento, pero esta historia, lejos de terminar en una separación, tuvo un final feliz.

Es que la pareja fue vista en el miércoles por la noche asistiendo junto a Brisa a una función de Lo que queda de nosotros, la obra que protagonizan en el Multiteatro Comafi Carolina Ramírez –conocida por la serie La Reina del Flow- y Alberto Ajaka.

Si bien la exvedette posó para las cámaras junto a Brisa, en la calle se la pudo ver caminando junto a Comelli, con un look casual de jean, blusa, botas negras y tapado rojo. Esto sería porque la reconciliación con Cobelli está en una etapa temprana.

Más sobre este tema Fernanda Vives habló de los motivos de su separación con Sebastián Cobelli y sugirió que le fue infiel: "Encontré una charla que no me gustó"

FERNANDA VIVES SE MOSTRÓ MUY CERCA DE SEBASTIÁN COBELLI TRAS SU SEPARACIÓN

En diálogo con Teleshow, Fernanda reconoció que “están apostando de nuevo” con Cobelli. “De a poco, pero vamos. (…)Tenemos dos niños y no queremos que nada de nuestras decisiones los enloquezca a ellos”, señaló, cautelosa.

La exvedette confirmó algún tiempo atrás que las cosas con Cobelli no iban bien, y que algo “que vio” le dejó muy decepcionada sobre su marido, con quien adujo tener “una relación más de socios y amigos que de pareja”.

“Un día me llamó un productor para contarme que habría un chat de Sebastián con otra chica y yo casi me muero; nosotros nunca tuvimos claves en nuestro teléfonos pero cuando leí todo eso, se me derrumbó la confianza”, le contó en Detrás de escena a Daniel Rinaldi y Mariana Brey.

Más sobre este tema Fernanda Vives acusó a su marido de haberla engañado, él saltó a cruzarla en las redes y ella estalló en vivo: "Acá tengo sus charlas"

Foto: Movilpress

