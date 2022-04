Felipe Fort habló de sus polémicos posteos tras la muerte de Gustavo Martínez: "El tiempo dará la razón"

Llegado de Estados Unidos, Felipe Fort habló con Intrusos en el Aeropuerto de Ezeiza pocos minutos después de llegar a Argentina. Allí se refirió a sus fuertes declaraciones después de la trágica muerte de Gustavo Martínez.

“¿Te arrepentiste de esa historia (en Instagram) donde pusiste que tu padre lo iba a recibir con los brazos cerrados?”, le consultó el notero de Intrusos al mellizo de Martita Fort. "Eso lo hablaré en otro momento”, respondió Felipe.

“Cuando esté preparado. Ya el tiempo le dará la razón a quién se la tenga que dar. Si no estoy equivocado, me dará la razón a mí y si estoy equivocado se la dará a los otros", contó.

"Martu, sobre todo, y yo tampoco tenemos la culpa. Martu ni sabía. Yo me enteré primero y podría no haberle dicho". G-plus

FELIPE FORT HABLÓ DE SI TUVO UNA CHARLA CON LOS SOBRINOS DE GUSTAVO MARTÍNEZ

Cuando le preguntaron al hijo de Ricardo Fort si había tenido una charla con los sobrinos de quien era su tutor. “Diría algo, pero es al pedo. Que sé yo. Mejor…”, deslizó, suspicaz. “Está todo bien con todos. No quiero tener problemas con nadie”, contó.

“¿Pudiste hablar personalmente con ellos?”, le preguntaron. “No, personalmente no. Marisa tal vez habló, pero yo no”, expresó, sobre el enojo de los sobrinos de Gustavo. “Martu, sobre todo, y yo tampoco tenemos la culpa. Martu ni sabía. Yo me enteré primero y podría no haberle dicho, pero le tuve que decir que teníamos que ir a lo de Eduardo”, expresó.

También Felipe prefirió no hablar de cómo era su convivencia con Gustavo, luego de las especulaciones que lanzó. “Eso lo contaré más adelante”, dijo. “¿No estás preparado todavía?”, indagarón. “No es que no esté preparado, prefiero estar sentado”, bromeó.