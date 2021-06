Felicitas Pizarro reveló por qué aún no puede regresar a El gran premio de la cocina tras haber dado a luz: "Mi bebé es chiquito"

Felicitas Pizarro vivió casi todo su segundo embarazo mientras ocupaba su silla de jurado en El gran premio de la cocina (eltrece). En la etapa final del embarazo, dio un paso al costado y al poco tiempo se convirtió en mamá por segunda vez.

A mediados de enero de este año, la cocinera le dio la bienvenida a su bebé y a través de sus redes sociales comenzó a compartir las postales más lindas en familia. Por ahora, no regresó a la TV y sus seguidores quisieron saber por qué.

Cuando en Instagram le remarcaron que la extrañan un montón, ella contestó que ojalá pueda regresar pronto. Sin embargo, un segundo mensaje, mucho más picante, la obligó a que explicara por qué aún no regresó al certamen de cocina.

"¿Por qué no le contestás a nadie cuando te preguntamos por el programa? Ya lo tomamos como una falta de respeto, tus seguidores queremos saber por qué no regresasas", le dijeron.

Entonces, Feli reveló el motivo de su ausencia en el programa. "Respondo pero no puedo responderles a todos. Por el momento, no puedo volver. Mi bebé es muy chiquito y no puedo dejarlo tantas horas”, sentenció.

¡Clarito!