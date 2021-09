La felicidad de L-Gante tras el nacimiento de Jamaica, su hija: "Tengo ganas de que esté en mi casa para darle de todo"

En la madrugada del lunes L-Gante (21) se convirtió en padre de Jamaica, fruto de su noviazgo de toda la vida con Tamara Báez, y la felicidad le brotaba por los poros. "Nació por cesárea porque se estaba complicando el parto natural. A las cuatro de la mañana se la llevaron para tenerla preparada para la internación", afirmó el cantante.

En una nota con Cortá por Lozano desde la puerta de su casa, L-Gante confirmó que su beba nació en un hospital público de Luján, y no en General Rodríguez: "Estaba ahí, lo presencié. Yo estaba con el 420 en la cabeza, no lo voy a negar".

Ansioso, expresó: "Al fin ya tengo a mi bebé, y muchas ganas de que esté en mi casa para darle de todo. Olvídense. Quiero vivir la paternidad, esperar que pasen estos tres días y poder dormir una siestita".

Entonces, le describió a Vicky Xipolitakis cómo fue el primer contacto con su nena: "Hasta el último momento en que nació no caía. Y cuando nació, se me hizo un nudo en la garganta, se me cayeron las lágrimas, todo de felicidad. Le canté, la hice tranquilizar un poquito, esas cosas me llenan".

Al final, con mucha elegancia y diplomacia, L-Gante priorizó a Jamaica y Tamara, las mujeres de su vida: "Ahora me voy a llevar sus necesidades. Muchas gracias por la felicitación, los tengo que dejar. Les llevo la ropita para que se cambien. Ahora les tengo que preparar el alojamiento. La mamá se lo tomó tranquila, está bien. Yo le estuve haciendo el aguante. Muy rápido".