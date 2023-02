Federico D'Elía se quejó por el precio de una pizza: "Me fui caliente"

Federico D'Elía, que a pesar de su popularidad mantiene un bajo perfil, sorprendió a sus seguidores de Twitter al hacer un tremendo descargo.

¿Qué pasó? El actor fue a comer a un restaurante de La Plata y se fue "re caliente" por lo que le cobraron una pizza tradicional.

"Y para colmo salí y me senté a comer un pedazo de pizza, y pagué...". G-plus

"Ayer fui a la cancha con el espíritu ganador de campeón del mundo, diciéndome a mí mismo 'a disfrutar y no calentarse que eso recién empieza', bueno, al pedo. Me fui caliente, que deporte hdp... Y para colmo salí y me senté a comer un pedazo de pizza, y pagué...", así arrancó el descargo de Federico en Twitter.

LA INDIGNACIÓN DE FEDERICO D'ELÍA POR LO QUE PAGÓ UNA PIZZA

Antes de cerrar, contó que se enojó muchísimo cuando llegó la cuenta.

"Como si hubiese comido en un restaurante con estrella Michelin... En una noche, dos veces violado", cerró, muy picante.