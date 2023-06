Fede Bal le tiró todos los perros a Taylor Swift con un ingenioso mensaje en Twitter

El furor por los recitales que dará Taylor Swift en Argentina, con tres fechas anunciadas y completamente agotadas en River Plate, tiene en estado de absoluta felicidad y locura a sus fans. Fede Bal parece que es uno de ellos y la “tiroteó” en Twitter.

El conductor de Resto del mundo le dedicó un mensaje a la cantante dejándole saber que como sus millones de “swifties”, como se nombran los seguidores de la artista, él también la ama y quiere enamorarla.

“You can write my name in your blank space!”, es decir “podés escribir mi nombre en tu espacio en blanco”, en alusión a Blank space, uno de los éxitos musicales de la figura internacional. “Quiero que sepan que las leo, hermanas”, concluyó, en un insólito mensaje que no tuvo la mejor de las reacciones de los fans de la artista.

FUROR POR TAYLOR SWIFT EN ARGENTINA: SE AGOTARON LAS ENTRADAS PARA SUS TRES RIVER PLATE

La cantante estadounidense Taylor Swift agotó en pocas horas las entradas para los tres recitales que ofrecerá en el Estadio de River Plate el 9, 10 y 11 de noviembre de 2023, el 9, 10 y 11 de noviembre de 2023, en el marco de su gira internacional The Eras Tour.

El lunes, los fanáticos agotaron en pocas horas el stock de la preventa de entradas de los shows del 9 y 10. Y este martes, desde DF Entertainment comunicaron una tercera fecha para el 11.

En cuestión de horas, los seguidores de Swift agotaron las localidades del tercer show. Furor por la primera visita de Taylor a la Argentina.