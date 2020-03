Fede Bal suspendió su obra en Mar del Plata por un problema de salud: "Me detectaron un pólipo"

Feliz de haberse instalado en Mar del Plata desde fines del año pasado para deleitar al público con Mentiras inteligentes, la obra que protagoniza junto a Mica Vázquez y gran elenco, Fede Bal encaró esta temporada con las energías puesta en su trabajo y en pasarla bien.

Sin embargo, el actor anunció en las redes que deberá suspender el espectáculo debido a un problema de salud: "Quiero contarles que me encuentro en Buenos Aires realizándome algunos estudios por un pólipo que me detectaron y que seguramente requerirá de una intervención quirúrgica en el corto plazo”, comenzó diciendo en Twitter.

“Por este motivo, y para completar las consultas médicas, me veo en la obligación de suspender la función de Mentiras inteligentes del día de hoy (jueves 5 de marzo), por lo que quiero hacer llegar mis disculpas a todo el público que ya tenía su entrada comprada” , agregó,

Por último, el hijo de Carmen Barbieri se dirigió a los espectadores y fieles seguidores: "Los iremos manteniendo informados acerca de la continuidad de las próximas funciones. Gracias a todos por el cariño de siempre".

