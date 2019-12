Fede Bal le respondió a Malena Guinzburg: "Ella es hija de artistas y sabe lo que viví"

En medio del profundo dolor que siente en su corazón por la muerte de su papá, Santiago, Fede Bal optó por presentarse en la pista del Súper Bailando a horas de la partida de su ser más querido. Y si bien el participante recibió el consuelo y la fuerza de todos los presentes, otros famosos criticaron su actitud.

Una de ellas fue Malena Guinzburg, quien recurrió a su Twitter tras ver al actor en el certamen: "No coincido con 'el show debe continuar'. Dejame llorar un día en paz, carajo", había escrito la hija del recordado Jorge Guinzburg en su cuenta oficial de la red social.

Y para evitar cualquier tipo de conflicto, aclaró: "Obvio, cada uno hace lo que puede/quiere. En lo que no coincido es en la obligación de 'el show DEBE continuar'. Tal vez, yo también prefiera pasar un duelo en el escenario, pero que sea elección".

Indagado por las repercusiones en general, el joven tomó la palabra en Siempre Show (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine): "¿No es raro que me critiquen? Porque, ¿a quién molesté viniendo a trabajar? Porque si vos me decís ‘la verdad es repudiable’… pero vine a trabajar, vine a cumplir mi obligación el día más triste de mi vida. En vez de decir 'qué bien', o no decir nada, dicen '¿cómo viene?'. Yo realmente no entiendo, no lo sé".

En cuanto a las palabras de Malena, agregó: "Lo de Twitter no fue un cruce con ella, al contrario, con ella tengo la mejor. Ella es hija de artistas y sabe perfectamente lo que viví. Claramente lo que dijo fue directamente a la frase ‘el show debe continuar’, no lo dijo por mí".

"Y (Malena) sabe muy bien que no me obligaron (a ir a ShowMatch). A veces me pregunto, ¿por qué?’, porque tal vez si le pasa a otro no lo analizan", cerró, pensativo.