El fatal pronóstico de la exnovia de Manu Urcera sobre el noviazgo del piloto y Nicole Neumann: "Va a durar uno o dos meses"

En febrero de este año, los seis años de amor, el último de ellos con convivencia incluida, de Micaela Álvarez y José Manuel Urcera llegaron silenciosamente a su final.

Sin embargo, el hecho de que el conocido piloto de Turismo Carretera formalizara su romance con Nicole Neumann en los medios y en las redes sociales sacó a la luz viejos trapitos al sol de la expareja y de la que se acaba de formar.

Dolida por el modo en el que se manejó su ex, Micaela fue a Intrusos y sostuvo que no hay reconciliación posible con Urcera. "Esto marcó un antes y un después, porque me expuso, porque él estaba compartiendo tiempo conmigo. Él sabe que mis sentimientos hacia él son genuinos, que sufrí mucho y que la pasé muy mal. Creo que, si me hubiera querido realmente, me hubiera querido y cuidado de toda esta exposición que sabía que a mí me iba a doler mucho", aseguró la joven, quien pocos días atrás protagonizó en escandaloso cara a cara en Neuquén con su ex y Neumann en la vía pública.

"¿Cuántos meses te lo imaginas a él al lado de ella?", le preguntaron a Mica, que respondió: "Vamos a jugar. Apuestas. Va a durar uno o dos meses". G-plus

Buscando una declaración filosa, el notero Gonzalo Vázquez retrucó: "¿Cuántos meses te lo imaginas a él al lado de ella?". Y el pronóstico sobre la prosperidad de la pareja de José Manuel y Nicole fue fatal: "Vamos a jugar. Apuestas. Va a durar uno o dos meses".