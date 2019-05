¿Fanática, yo? China Suárez arrasó con una maratón de series y reveló sus favoritas

Desde hace ya varios años, las series han ganado un lugar destacado en el mundo de la producción audiovisual. The Sopranos, Lost, Six feet under fueron algunas de las ficciones que marcaron el camino a fenómenos como Game of Thrones, La casa de papel, Stranger Things, entre otros.

Fanática de las historias, China Suárez compartió su pasión con sus seguidores de Instagram. “Me quedé huérfana de serie, ¡ayuda!”, comenzó la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza, en sus stories. “Terminé Society. ¿Qué piensan del final? Para mí, los mejores Olivia Dejonge y Toby Wallace”, continuó sobre la ficción.

Luego, respondió las consultas de sus seguidores. “Casi Ángeles mirá”, le comentó con humor una persona. “Soltar”, contestó la China con un emoji de carcajada ante la ocurrencia. “Arenas movedizas”, recomendó otra. “La vi”, escribió la actriz.

En medio del ida y vuelta con sus seguidores, la mujer de Benjamín Vicuña destacó una ficción de la televisión estadounidense. “The Americans la vi, dentro de mi top 5”, afirmó sobre la novela, que se alzó con un Globo de Oro este año como Mejor serie dramática. “The sinner”, acotó una última persona, sin suerte: “Late”, escribió la China.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!

​