Facundo Arana opinó sobre la denuncia de abuso sexual contra Pablo Rago: "Jode que pasen estas cosas"

En este último tiempo, muchas mujeres dejaron de estar en silencio y se animaron a alzar su voz. Contaron y denunciaron a varones del mundo del espectáculo que, en el pasado, tuvieron actitudes violentas y machistas con ellas. Este sería el caso de Erika Basile que, después de muchos años, se animó a denunciar a Pablo Rago por abuso sexual, quien quedó imputado.

¿Qué opinó Facundo Arana, su excompañero en Noche y Día, de la denuncia? "Tengo las mejores referencias de Pablo. Quiero que la Justicia actúe rapidísimo. ¿Cómo no me va a sorprender? Te sorprende, te lastima, te jode. No querés que pasen estas cosas. No querés que compañeros tuyos estén involucrados en semejantes cosas”, contó en diálogo con Radio Mitre.

En la misma línea, opinó en general sobre las denuncias que muchos varones del mundo del espectáculo recibieron por parte de mujeres que ya no están dispuestas a vivir en silencio. "Son cosas gravísimas. Llegué a la conclusión de que tenés que ser tremendamente responsable con estas cosas y lo que uno puede hacer es pedir y exigir como ciudadano justicia rápida, inmediata; que intervenga, que ponga las cosas en su lugar, porque es lo que necesitás para poder seguir adelante con claridad”, agregó.

Y se refirió a cuando defendió a Juan Darthés, después de que Calu Rivero lo denunciara por acoso sexual. Sincero, hizo un mea culpa: “Yo había salido en su momento, con los botines de punta, a defender gente que yo pensé que conocía y, finalmente, no fue así. Eso no estuvo bien, me equivoqué".

Si sufrís, sufriste o conocés a una víctima de violencia de género, podés comunicarte todos los días y de forma gratuita con la línea 144.