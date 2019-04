El futbolista se refirió al posteo de su novia luego de que su ex le prohibiera publicar imágenes con sus hijas.

En medio del conflicto familiar entre Fabián Cubero y Nicole Neumann, la top decidió pedir una medida cautelar a la Justicia para que la novia del futbolista, Mica Viciconte, no pueda publicar imágenes con sus hijas Indiana, Allegra y Sienna.

Luego de que se conociera la decisión de Nicole, Mica realizó una llamativa publicación en Instagram en la que se la ve tomando mate en la casa donde convive con Cubero, sentada en una mesa que tiene las sillas con los nombres de las hijas de su novio.

En Los Ángeles de la Mañana debatieron si se trataba de una “chicana” para Nicole y Karina Iavícoli contó la charla que mantuvo con Fabián sobre el tema.

"Estamos terminando de acomodar la casa y nos piden subir las fotos ahora. Igualmente, todo lo que haga relacionado con mis hijas va a caer mal. Una lástima" G-plus

“Le pregunté el por qué de esto y me dice ‘la foto la saqué yo, las sillas son muy lindas, están personalizadas’”, reveló la panelista. Y contó que cuando le dijo que los cargaban por hacer muchos canjes, el futbolista le replicó: “Bueno (se ríe) espero que esto no moleste. No hay nada que decir”.

“¿En medio de este lío no te parece una provocación esta foto?”, indagó Iavícoli. Pero Cubero fue tajante: “No, no, para nada. Estamos terminando de acomodar la casa y nos piden subirlas ahora. Igualmente, todo lo que haga relacionado con mis hijas va a caer mal. Una lástima”.

Por último, al ser consultado sobre por qué está tan ofendida su exmujer, Fabián aseguró: “Claramente algo le pasa, no sé por qué”.