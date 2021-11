El explosivo like de Wanda Nara sobre la infidelidad tras el escándalo de Icardi y la China: "Me vas a engañar con el tipo de mujer que no querés que yo sea"

Para sellar su reconciliación tras el fuerte escándalo con China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara viajaron solos a Dubai. Pese a los apasionados mensajes que intercambian públicamente, la empresaria le dio like a una picante reflexión sobre la infidelidad que llamó mucho la atención.

Wanda se cruzó con una frase que diferencia la infidelidad de un hombre y la de una mujer, a semanas del coqueteo virtual de su marido con China que derivó en un encuentro presencial en París.

"La diferencia es que vos me vas a engañar con el tipo de mujer que no querés que yo sea, mientras yo te voy a dejar por el hombre que siempre quise que fueras pero que no pudiste serlo", fue la tremenda reflexión a la que Wanda le puso "me gusta" de la cuenta @escritodefrases.