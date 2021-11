Explosivo ninguneo de Nicole Neumann a Mica Viciconte en el evento de Indiana: "Debutó mi hija en la pasarela, el resto es todo cotillón"

El debut en las pasarelas de Indiana (13) produjo además el encuentro tenso de sus padres, Nicole Neumann (42) y Fabián Cubero (41), quien a su vez estaba acompañado de Mica Viciconte (32). Aunque Nicole no quiso referirse también padre de Allegra (10) y Sienna (7), y mucho menos a su pareja: "Debutó mi hija en la pasarela, que es lo más. El resto, todo cotillón, diría Moria Casán".

Las declaraciones de Neumann a Intrusos fueron en el contexto del Argentina Fashion Week, done Indiana participó como representante de la escuela de modelaje de Anamá Ferreyra en el Palacio Paz.

El detonante de la chicana de Nicole fue que el periodista Alejandro Guati le consultó por la versión de Mica Viciconte de que no la había saludado en el último encuentro familiar. "No se crean todo lo que cuentan, chicos. Igual, está todo bien. ¿Fabián contó que no hubo saludo? Lo bueno es que a Manu Urcera no le interesa estar hablando en la prensa, ni a mí tampoco", se defendió.

"No fue un momento incómodo ni evité nada, a mí ya me da igual, chicos. Es un tema superadísimo hace años". G-plus

Picante, luego Nicole Neumann explicó: "¿Si me crucé con Fabián y Mica? No sé, ni idea. No los vi, sabía que estaban, de hecho las traía su papá porque es el día que están con él. No fue un momento incómodo ni evité nada, a mí ya me da igual, chicos. Es un tema superadísimo hace años. Yo estuve atrás acompañando a Indi, salí cuando arrancaba ya el desfile".

Más sobre este tema Mica Viciconte y Fabián Cubero compartieron el álbum de fotos de su escapada con las hijas de Nicole Neumann: "Un finde diferente" Nicole Neumann contó que sus hijas quieren estar en los medios: "Las tres quieren seguir mis pasos"

NICOLE NEUMANN LE DEDICÓ UNA SENTIDA HISTORIA A INDIANA TRAS SU DEBUT EN LA PASARELA

Después de compartir muchas historias del debut de Indiana Cubero en la pasarela, Nicole Neumann le dedicó un sentido mensaje a su hija y se mostró más que orgullosa.

“Perdón, babosa, no puedo parar, además todo un logro personal para una niña de 13 años atravesar su extrema timidez e inseguridades. Sos muy valiente mi Indiana Cubero, te amo y acá estaré siempre”, escribió en sus redes sociales.