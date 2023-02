El explosivo descargo de Melody Luz contra Ángel de Brito: "Misógino y bueno para nada"

A Ángel de Brito le preguntaron qué opina de Melody Luz. Su sincera respuesta despertó la furia de la novia de Alex Caniggia, que lo trató de "misógino y bueno para nada".

"¿Qué pensás de Melody? Es muy dura con la prensa cuando ella fue la que se metió en un reality", le dijeron al conductor. "Cuando arrancó en bailando se colgó de Cachete y El Tucu López", contestó él, picante.

Entonces, Melody hizo eco de la respuesta de Ángel y lo cruzó súper explosiva. Además, tildó a LAM, programa que conduce Ángel, de "berreta". Y mostró un chat de la productora del ciclo invitándola al aire y remarcando que tan "cuatro de copas" no sería si la quieren en el piso.

MELODY LUZ CRUZÓ FUERTE A ÁNGEL DE BRITO

"El ridículo mayor. Que me tiene bloqueada. Busquen videos, él dijo: 'Qué lástima que se fue Melody del Bailando solo me importaba saber qué había pasado con tal persona'. Misógino, que menosprecia el talento de otros, pero bueno. ¿Qué más va a hacer? Si es un bueno para nada...".

"Tipos como este te quieren reducir a querer pegar tu nombre a chabones, temas que yo misma no había hecho públicos. No tiene otra cosa con qué querer pegarme. Y si tanto quisiera fama iría a tu programa berreta al cual no se cansan de invitarme. Ya te va a volver toda la mierda que tirás", expresó, muy enojada.

Y al compartir el mensaje de la productora, cerró con una picante frase. "Después soy un cuatro de copas, ¿no? Listo, me retiro... Mucha cerrada de culo por el día de hoy", sentenció, furiosa.

ÁNGEL DE BRITO LE CONTESTÓ RE PICANTE A MELODY LUZ

Al leer los mensajes de Melody, Ángel volvió a la carga remarcando que no tiene "talento" ni "carisma", y que "se hizo famosa por salir con famosos".