Una de las figuras que viene de las redes y promete dar que hablar en La Academia de ShowMatch, es Juli Puente. La influencer ganó popularidad gracias a "El cardio de la felicidad" en Instagram, transmisiones en vivo donde consiguió reunir a miles de personas para ejercitarse. A punto de debutar en la competencia, a la instagramer le declaró la guerra Barby Silenzi.

Todo comenzó cuando la novia del Polaco aseguró que Juli se “hizo la linda” con él y la respuesta del otro lado no tardó en llegar. “Lo invité al Polaco al ‘cardio de la felicidad’, pero cómo ella no lo conoce no sé que cardio habrá interpretado. Ese cardio que interpretó ella me lo da mi novio todos los días, no necesito del Polaco”, lanzó, picantísima en Los Ángeles de la mañana.

Barby en La previa del show (Ciudad Magazine, lunes a viernes 20 hs) había señalado que la influencer era “copada”, pero que no le gustó su actitud con su novio. “Es buena onda, pero no me gustó lo del cardio. No sé, ella les dijo a los seguidores que le pregunten y alguien le preguntó si haría cardio con el Polaco, no sé por qué con él. Dijo ‘me dijeron que el Pola la tiene clara’, o algo así”, lanzó, molesta.

¡Se armó! Filosa respuesta de Juli Puente a Barby Silenzi por decirle que le tiró onda al Polaco.