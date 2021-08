Explosiva información de Yanina Latorre sobre la salida de Jorge Rial de América: "Pidió su lugar en Intrusos"

Yanina Latorre volvió a prender el ventilador y apuntó contra Jorge Rial, luego de que hablara de la traición de sus excompañeros de TV Nostra y todos mencionen a Marina Calabró como la destinataria de su mensaje. Así la “angelita” terminó asegurando que el conductor, en el medio del quiebre de su relación con América, pidió volver a Intrusos.

“No se fue en buenos términos y no lo digo de lleva y trae, lo digo porque tengo data”, empezó diciendo, luego de defender a su amiga.

“Fueron negociaciones arduas. Se presentó en el canal, amenazó con volver a Intrusos, fue con un escribano. Hay un montón de cosas de las que él no está contando la verdad. Amenazó y se mandó con todo, pero él abandonó un trabajo”, lanzó Yanina, picantísima, refiriéndose a la intención de recalar en el ciclo que hoy conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

"Quiso una indemnización y no se la dieron. Apareció con un escribano, pidió de nuevo su lugar en Intrusos. Fue arduo". G-plus

Sin embargo, Yanina reconoció la trayectoria del conductor aunque volvió a criticarlo.“Es verdad que era la gran figura de América y que no hay otra como él. Es la gran figura de América, pero abandonó un programa con el que no se sentía cómodo y por ahí él tendría que haberlo hecho de otra manera”, aseguró.

“Cuando empezaron estos tira y afloje con el canal él se quiso ir. Él no era empleado, como le podía pasar a Marcela Tauro. Quiso una indemnización y no se la dieron. Bueno, no sé si era una indemnización, pero quiso que le paguen por la finalización de su contrato, de un programa que él avisó en el mismo día que se iba”, aseveró la panelista.

“Apareció con un escribano, pidió de nuevo su lugar en Intrusos. Fue arduo”, concluyó Yanina Latorre, sobre las negociaciones que Jorge Rial habría tenido con América.