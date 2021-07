La exmodelo Cecilia de Bucourt habló por primera vez de su historia de amor con su novia Maryam: "Nunca me sentí más amada"

Feliz por su noviazgo con Maryam Parwana, Cecilia de Bucourt compartió su historia personal con todos. Las mujeres están juntas hace dos años, viviendo un romance pleno en Estados Unidos.

"Cuento mi historia porque es mi verdad. Estoy orgullosa de ser quien soy", contó la exmodelo y fotógrafa en diálogo con la revista ¡Hola! Argentina sobre su relación con Maryam, que nació tras haberse divorciado del padre de sus hijos.

"Cuando me empezaron a dar ganas de volver a tener una relación amorosa, me di cuenta de que ya no me atraía la idea de tener una relación con un hombre. Salía con un chico y no me pasaba nada. Había algo del encuentro hombre-mujer que ya no iba. Y elegí escuchar esa voz interna, que me decía que quizá debía salir con una mujer", reveló.

Sin embargo, no fue fácil habilitarse a disfrutar de una relación con una persona de su mismo género. "Me llevó tiempo admitirlo. No fue que dije: 'Bueno, dale'. Tuve que hacer un proceso, fueron dos años de dudas, de 'Ay, me da cosa', de 'sí, pero...'. Hasta que un día me animé y le escribí a Maryam. Nos conocíamos desde hacía once años. En su momento no me atrajo, pero me acuerdo de pensar que era canchera, linda. Habíamos quedado en contacto a través de las redes sociales y le mandé un mensaje por Instagram", contó.

Antes de cerrar, reivindicó su relación y lo que su novia le hace sentir. "Con Maryam nos divertimos, nos cuidamos mucho y hay un entendimiento a nivel espiritual. Es como si realmente habláramos el mismo idioma. Cuando empezamos a salir, yo ya estaba convencida. Ya les había contado a mis amigas que quería salir con una mujer. Es más, en la primera cena me dije a mí misma: 'Quiero ser la novia de Maryam'. Nunca me sentí más amada, más deseada y más plena desde que estoy con ella", cerró haciendo hincapié en que sus hijos adoran a su pareja.