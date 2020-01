El exabrupto de Yanina Latorre contra Miriam Lanzoni tras sus cruces mediáticos: "Es una desagradecida"

En medio del dolor por la escandalosa separación de Christian Halbinger (36), Miriam Lanzoni (39) rompió el silencio no solo para hablar del fin de la pareja, si no para responderles duro a Yanina Latorre y Mariana Brey, quien descreen de la versión de infidelidad que trascendió a los medios y sostienen que la actriz "busca prensa".

"Es un hecho todo lo que pasó, me separé y estoy sanando. Somos personas y es una situación espantosa para todo el mundo. El que se ríe de una situación así o el que puede hablar livianamente de esto, habla de la persona no habla de mí. Yo no hablo de nadie porque no me interesa. Cuando alguien larga caca de su boca es porque tiene caca adentro, yo no hablo mal de nadie porque no me interesa", dijo Miriam en Hay que ver, sin nombrar a las panelistas de LAM pero dirigiendo sus dardos a ellas.

"Esta Lanzoni es una desagradecida. Gracias a Mariana Brey y a mí está pegando notas. Dios le da pan al que no tiene dientes". G-plus

Siempre contestataria, Yanina se hizo eco de las declaraciones de la actriz y le respondió sin filtro en Twitter: "Esta Lanzoni es una desagradecida. Gracias a Mariana Brey y a mí está pegando notas. Dios le da pan al que no tiene dientes. Besis". Luego derrapó con un exabrupto: "Que se haga cog.. por el or...".