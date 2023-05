La ex de Daniel Osvaldo se defendió de las críticas por saludar a Gianinna Maradona en su cumpleaños y habló de Jimena Barón: "Ella puede hacer música sin acusar a otro"

Luego de las fuertes críticas que recibió la ex de Daniel Osvaldo, Elena Braccini, por su posteo en las redes saludando a Gianinna Maradona en el día de su cumpleaños, la mujer hizo un extenso descargo en la que también se refirió a Jimena Barón.

“Hice una publicación para desearle felicidad a alguien y fui atacada por comentarios e imágenes de arañas. Al principio, no entendí porque esta canción nunca llegó a Italia, después entendí. Pero quiero decir una cosa porque estoy harta ahora, dejen de juzgar. Ninguno de ustedes sabe realmente cómo fueron las cosas”, comenzó diciendo.

Además, fue contundente con sus palabras: “También basta con hacerse las víctimas y acusar a los demás de ser traidores porque en esta historia todos hemos cometido errores por amor. Yo, en primera persona, lastimé a Ana y probablemente hice sufrir a su hijo. Jimena me lastimó a mí”.

“Pero el pasado es el pasado. Hay que perdonar, hay que seguir adelante, tener una nueva vida. La vida es un karma, todo vuelve, y todo ha vuelto para todos. Lo mal que hicimos volvió y más malo. Y yo creo que es hora de reconstruir, no de destruir”, continuó.

Y siguió: “Es hora de olvidar, de seguir con nuestras propias fuerzas. Reconstruir una vida y una carrera a través de nuestras propias habilidades y no hundir a alguien. Repito: todos hemos cometidos errores. Yo fui la primera, probablemente, y asumo mis responsabilidades. Pero sigamos adelante. Somos todas madres y yo vi, cuando fuimos a Argentina, que somos buenas madres porque nuestros hijos son buenos, se quieren y son educados”.

Minutos más tarde, ante las repercusiones por sus palabras hacia la cantante, que tiene a Momo con Daniel, cerró, contundente. “¿La gente sabe leer? ¿O soy yo que en español no sé explicarme bien? Mi post no es en contra de Jimena, para. Solo creo que, como es una muy buena cantante, para mí puede hacer música sin acusar a ninguno porque esto significa que no olvidaste todavía. Es darle importancia. ¡Como tenemos hijos en común, vamos adelante! Somos inteligentes, somos talentosas. No sirve esto. Esto alimento el odio. Yo pienso esto. ¡Después, cada uno, de su vida, hace lo que quiere!”.

Fotos: Instagram y Capturas de Instagram Stories

FUERTE RESPUESTA DE JIMENA BARÓN SOBRE LA POSTURA QUE TOMÓ DALMA MARADONA TRAS SU PELEA CON GIANINNA

El dolor que sintió Jimena Barón al enterarse que una de sus mejores amigas, Gianinna Maradona, había comenzado una historia de amor con su ex, Daniel Osvaldo (con quien tiene a su hijo, Morrison) empeoró tras perder su amistad con Dalma Maradona.

E indagada por esto, Jimena trató de darle un cierre a un momento de su vida que le ocasionó mucho dolor: “Yo no quiero seguir con este tema, ¿viste? Nada, ya está”, comenzó diciendo en una nota que le dio a LAM.

Sin embargo, luego se confesó: “Hubo como una decisión familiar de ausentarse, que es como la historia de mi vida. Pero bueno, nada, está bien, que sé yo, ni idea. Trato de empatizar, igualmente, pero no me parece justo para una amiga de toda la vida, desde muy chiquitas”.

porque también hay que soltar y avanzar ”, cerró la actriz y cantante (que compuso el tema, inspirada en la traición de Gianinna), muy movilizada.