¡Ex buena onda! Carla Peterson, espectadora de Mike Amigorena y Flor Peña en el teatro: "Fui a ver cómo la rompen"

Ocho años pasaron del día que Carla Peterson (45) y Mike Amigorena (46) decidieron ponerle punto final a sus dos años de amor. Sin embargo, y lejos de los escándalos, la expareja logró disolver el vínculo desde el cariño y transformarlo en un bello recuerdo. Tal es así, que la actriz no se perdió la oportunidad de ir a verlo a Cabaret, el musical que protagoniza junto a su amiga Florencia Peña, en el Teatro Liceo.

"Me fui al 'cabaret' a ver cómo la rompen mis queridísimos Flor Peña y Mike Amigorena. Gran trabajo de todos". G-plus

"Me fui al ‘cabaret’ a ver cómo la rompen mis queridísimos @flor_de_p y @mik3amigorena. Gran trabajo de todos. El teatro estallado después de cada hit. Allí la vida es hermosa, las mujeres son hermosas, hasta la orquesta es hermosa. Las coreografías de mi gran @guswons siempre impecables y contagiosas. Entrar al teatro Liceo es un viaje en el tiempo y en el espacio. Amo este Cabaret", escribió Carla en Instagram, junto a una foto en la que está abrazada a Mike y Flor, sonrientes por el reencuentro.

A principio de 2011, Peterson explicó así el fin de su pareja con Amigorena: "Con Mike nos queremos mucho, pero hay momentos y objetivos que no siempre son compatibles con los del otro. Cuando digo que somos amigos, no significa que hoy nos encontremos para salir, quiero decir que tenemos una excelente relación... Me separé, pero no siento que haya fracasado en el amor. Es un momento que hay que pasar". El paso del tiempo le dio la razón.

Actualmente, Carla está casada con Martín Lousteau, economista con quien se convirtió en la mamá de Gaspar. Y Mike está de novio con la cantante rosarina Sofía "la Potra" Vitola, con quien lleva un año de amor.

