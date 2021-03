Evelyn von Brocke, súper punzante contra Yanina Latorre: "Tiene mala intención y es una mala persona"

El viernes se produjo una explosiva pelea en vivo en Los Ángeles de la Mañana, en donde Andrea Taboada fue lapidaria con Yanina Latorre. "Es mala persona. Y aseguro que es mala persona por todas las cosas que me pasaron a mí, que no las voy a exponer en LAM porque hay cuestiones que son privadas, no pertenecen al programa y yo lo respeto", exclamó la angelita ante un comentario de Ángel de Brito.

Esa tensión fue motivo de análisis en Intrusos, en donde Evelyn von Brocke se puso del lado de Taboada y castigó a Yanina, con quien tuvo fuertes cruces cuando compartieron el panel de De Brito.

"Cuando tenés un conflicto podés hacer una mediación, charlar, hablar. Pero cuando hay mala intención, cuando hay caca, no podés negociar nada", afirmó Evelyn.

Luego, Evelyn von Brocke acordó con Andrea Taboada y arremetió contra Yanina: "Latorre es una mala persona, por supuesto. Lo hizo también con mi familia. Estoy diciendo la verdad".