Evelyn von Brocke reveló quién sería el tercero en discordia en la separación de China Suárez y Benjamín Vicuña: "Ella empezó a tener onda con Wos"

La reciente separación de Benjamín Vicuña (42) y China Suárez (29) puso en escena al rapero Valentín "Wos" Oliva (23): Evelyn von Brocke contó en Intrusos que la pareja habría tenido una crisis producto al vínculo que según ella habría nacido entre la actriz y el joven artista urbano.

El pie para que la panelista arroje la resonante información se lo dio Paula Varela: "A mí me llama la atención que cuando Benjamín se separó de Pampita, él no salió a decir 'estamos separados'. Acá hay algo". Y Evelyn le retrucó, picante: "Paula, ¿a un hombre le gusta enterarse que le metieron los cuernos? Yo tengo rumores, pero no lo voy a decir".

Abordando el tema con cautela, Rodrigo Lussich acotó: "Tampoco damos por hecho que le metió los cuernos, no sabemos". Y Von Brocke trató de ponerle fin a la versión sin éxito: "Yo lo que digo es que... No, no lo digo".

Lejos de que el rumor de infidelidad quede irresuelto, Rodrigo le pidió a su compañera que termine de dar la información: "Sí tenés algo decilo. Escupilo, sino queda a medias".

Acto seguido, Evelyn se despachó sin filtro: "Ella se reunía con gente, se sentía sola. En esa cuestión empezó a atravesar distintos mundos. Uno de los mundos fue el de la música de los raperos. Otro estilo de vida al que ella no está acostumbrada, y le gustó. Empezó a tener onda con uno, con Wos".

Sorprendido, el conductor de Intrusos expresó: "¿La vinculan a la China con Wos?". Y la panelista aclaró que la versión de affaire le llegó tiempo atrás: "No ahora, pero fue una etapa de conflicto, en su momento".

