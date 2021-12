Evelyn von Brocke habló de su salida de Intrusos y Juana Viale la cuestionó: "Irse de un lugar sin despedirse es raro"

Luego de que llamó la atención su salida de Intrusos, en medio de versiones sobre la tensa relación que habría tenido con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich como con el resto de las panelistas, Evelyn von Brocke estuvo en la mesa de Juana Viale. Allí dio los motivos de su salida del programa, pero la conductora no le creyó del todo.

La actriz, que sigue reemplazando a Mirtha Legrand en su ciclo, le preguntó a la periodista por qué se había ido sin despedirse al aire. “La verdad es que me quedan dos conductores para trabajar. Estuve con todos los mejores. Si no me hubiera ido de los trabajos anteriores no hubiera podido estar con todos los demás”, aseveró.

“Arranqué con Chiche Gelblung, Beto Casella, Marcelo Polino. Con Fabián Doman, el padre de mis hijos, con Viviana Canosa y Vero Lozano. Me quedaron Jorge Lanata y Jorge Rial”, enumeró.

Juana: "Sos políticamente correcta para decir las cosas". G-plus

El ida y vuelta de Juana Viale con Evelyn von Brocke por su renuncia a Intrusos

Sin embargo, la animadora se mostró dudosa de las palabras de la expanelista. “Irse de un lugar sin despedirse es raro”, insistió.

“Lo interpreté como que voy a estar de vuelta pronto”, dijo Evelyn. “¿En el mismo programa?” “No, pero en algún otro. Y están las redes donde podés hablar con la gente que te quiere y te sigue”, señaló, suspicaz.

“Sos políticamente correcta para decir las cosas”, se sorprendió Juana y la periodista se reafirmó. “Soy educada y respetuosa y eso aplico en todas las reuniones y con toda la gente con la que estoy. Soy muy respetuosa”, concluyó.