Evelyn von Brocke dio detalles de la supuesta crisis de Zaira Nara y Jakob Von Plessen: "Están en una situación complicada"

Evelyn Von Brocke dio a conocer el motivo por el que Zaira Nara y su marido estarían atravesando una crisis de pareja. En Intrusos, la panelista reveló que la modelo y Jakob Von Plessen no estarían bien como pareja debido al escándalo de Wanda y Mauro Icardi.

“Hay un cortocircuito muy importante dentro de la casa de Zaira con Jakob, porque él manifiesta a través de amigo que ella está muy intensa, él le reclama muchos temas y ella sale en defensa de Wanda acompañándola en todo este proceso”, comenzó.

Luego, Evelyn explicó por qué afecta al matrimonio de Zaira el hecho de que ella salga en defensa de su hermana: “Esa situación de acompañarla a Wanda le trajo muchos problemas con su marido, que quiere a su esposa y punto y no en un conflicto”.

Más sobre este tema Tremendo dato de Amalia Granata sobre el escándalo de Icardi, Wanda Nara y China Suárez: "El marido de Zaira Nara habría sido cómplice de Mauro"

Así, contó que el conflicto familiar de Wanda y Mauro también los afectó como pareja: “No hay tranquilidad en ese hogar, están tratando de reconciliarse, de volver a encontrarse, tener de vuelta sus momentos. Están en una situación complicada”.

ZAIRA NARA, FUERTE CON LA CHINA SUÁREZ TRAS EL ESCÁNDALO FAMILIAR QUE INVOLUCRÓ A SU MARIDO

Zaira Nara habló de la China Suárez tras el escándalo con su hermana. La modelo fue contundente al referirse a la actriz por la que también estaría atravesando una crisis con Jakob Von Plessen, después de que aseguraran que él habría encubierto la infidelidad.

“Yo de ella no sé qué pensar”, le dijo Zaira a Ángel de Brito, quien detalló en LAM: “Me dijo ‘no quiero meterme’, no me dijo si se peleó o no con su marido. Algún quilombo tuvo, eso te lo firmo”.